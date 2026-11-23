Для повышения интереса школьников к чтению в школьную программу необходимо включать больше современных и актуальных текстов, которые будут понятны и близки подрастающему поколению. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik священник Павел Островский.

Он отметил, что многие жизненные ситуации, описанные в признанной классике, кардинально изменились или вовсе ушли в прошлое, из-за чего современным детям становится крайне сложно их воспринимать. В конечном итоге чтение таких произведений, как «Преступление и наказание», для многих школьников превращается в настоящую муку, а не в удовольствие.

Нужно поставить школьную программу так, чтобы влюбить в чтение молодых ребят. И могут ли они влюбиться в чтение, когда там какие-то тексты из прошлого, — это большой вопрос, — подчеркнул Островский.

В качестве примера литературы, способной увлечь подростков, священник привел серию книг о Гарри Поттере.

Читать можно какую-то современную литературу, например, «Гарри Поттера», потому что он известен. Сказочки же проходим, — считает он.

По мнению священнослужителя, знакомство с признанными шедеврами должно строиться на интересе, который можно пробудить через понятные современному ребенку сюжеты, а не через принудительное изучение оторванных от реальности текстов.

Ранее он предложил создать Министерство семьи.