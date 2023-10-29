«Паралич, ожоги, некроз»: чем опасны процедуры у косметолога-непрофессионала

В современном мире услуги косметолога уже не считаются чем-то необычным — ими пользуется огромное количество девушек. Часть из них попадают к непрофессионалам и получают ужасные результаты, а иногда и вредят своему здоровью.

Айгуль Абдуллина, врач-косметолог, дерматовенеролог и основатель института «Alite», рассказала, на чем стоит заострить внимание, подбирая себе те или иные услуги. В первую очередь, по ее словам, важно узнать, каким образованием обладает специалист. Тогда станет понятно, какие процедуры он может выполнять в принципе.

Под словом «косметолог», объяснила Абдуллина, могут подразумеваться три разных человека: врач-косметолог, косметик-эстетист и медсестра в косметологии.

«Косметик-эстетист, например, может не обладать средним или высшим медицинским образованием. Ему достаточно пройти профессиональную переподготовку, и уже можно работать в найме или на себя. Согласно профстандартам, он может выполнять определенный перечень услуг без нарушения кожного покрова: чистки лица, пилинги лица и тела, обертывания, ручные и аппаратные массажи и простые уходовые процедуры. Инъекции эстетист делать не имеет права», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если человек предлагает более сложные операции, соглашаться на них крайне опасно. Он не является профессионалом, так как не проходил соответствующую подготовку.

Медсестра, добавила специалист, проходит обширный блок обучения по инъекционной косметологии. Она может выполнять профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия, но только по назначению врача. При этом некоторые приборы ей использовать запрещается, если в их инструкциях требования к уровню подготовки обозначены как «специалист с высшим медицинским образованием».

«Осуществлять полный перечень косметологических услуг может только врач. Связываясь же с непрофессионалом, клиентки рискуют получить деформацию структуры лицевых тканей, кожный некроз, паралич лицевых мышц, ожоги, аллергию, угревую болезнь, гематомы, рубцы и даже анафилактический шок», — предупредила собеседница.

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