«Забудьте об экспериментах»: выяснилось, почему вредно самостоятельно подбирать уход за кожей

«Ведь если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата — она будет еще активнее вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний. Так что, если у вас есть даже незначительные проблемы с кожей, — забудьте об экспериментах и отправляйтесь к специалисту», — подытожила врач.