«Забудьте об экспериментах»: выяснилось, почему вредно самостоятельно подбирать уход за кожей
Врач Шиляева рассказала, кто может определить тип кожи
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Часто состояние кожи отражает проблемы со здоровьем всего организма, но владельцам разных типов кожи нужно обращать внимание на разные моменты, рассказала врач-дерматовенеролог Видновской РКБ Оксана Шиляева.
По ее словам, ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи.
«Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые не удовлетворяет базовый уход. Вот почему порой мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако самостоятельно определить тип кожи, чтобы подобрать нужный уход, невозможно, рассказала собеседница.
«Преобладающий тип кожи у основной части населения — смешанный. Но есть еще три типа — нормальный, сухой и жирный. Каждый требует своего, строго индивидуального ухода. Правильно назвать тип кожи может только специалист», — добавила дерматовенеролог.
Кроме прояснения типа кожи, дерматолог или косметолог поможет подобрать и правильный уход.
«Ведь если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата — она будет еще активнее вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний. Так что, если у вас есть даже незначительные проблемы с кожей, — забудьте об экспериментах и отправляйтесь к специалисту», — подытожила врач.
Ранее были перечислены виды дерматита, которые нельзя лечить самостоятельно.