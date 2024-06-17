Паразитолог Бартули назвал вероятную причину вспышки ботулизма в Москве

За последние несколько дней свыше ста столичных жителей пожаловались на симптомы ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 30 – в реанимации. По информации Роспотребнадзора, причиной массовой вспышки инфекционного заболевания стали салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком от бренда «Кухня на районе» и ООО «Гастропорт». По словам врача-паразитолога Эдуарда Бартули, возбудитель инфекции, вероятнее всего, содержался в консервированным тунце или фасоли, из которых готовили салаты. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что ботулизм является тяжелым инфекционным заболеванием, которое способно приводить к поражению нервной системы и даже летальному исходу. Заразиться им можно, употребив в пищу продукты с содержанием ботулотоксинов, вырабатываемых бактериями Clostridium botulinum. Тем не менее данная инфекция не передается от человека к человеку, а само заражение происходит только при употреблении в пищу продуктов, зараженных ботулиническим токсином.

По мнению медика, ботулотоксины устойчивы к действию кишечных ферментов, выдерживают высокие концентрации поваренной соли и не разрушают продукта, в котором содержатся. Они хорошо нейтрализуются в щелочной среде, в связи с чем при пищевых отравлениях и при заражении ботулизмом полезно пить щелочную минеральную воду.

Врач добавил, что наиболее ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, слабость вплоть до головокружения, затуманенное сознание, зрение, сухость во рту, затруднение глотания, замедление речи. Степень возможных осложнений зависит от объема употребленного токсина.