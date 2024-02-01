Паразитолог Бартули определил первый симптом заболевания эхинококком

Эхинококкоз является разновидностью глистной инвазии, возбудителем которой являются эхинококки, относящиеся к группе ленточных червей. По словам паразитолога Эдуарда Бартули, заражение этим вирусом весьма опасно, так как паразит может приводить к поражению разных внутренних органов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что эхинококкоз требует незамедлительного медицинского вмешательства.

По мнению специалиста, для снижения рисков подхватить эту инфекцию следует соблюдать элементарную гигиену.

Он отметил, что заболевание может никак не проявляться до самой поздней своей стадии — вырастания дочерних кист. Это проявляется в болях в правом боку и тяжести при поднятии по лестнице.