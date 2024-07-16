Паразитолог Бартули перечислил необходимые действия при позднем обнаружении клеща

Укус клеща является малоприятным событием, которое нередко происходит в летнее время. Эти насекомые могут переносить как энфецалит, так и боррелиоз. Бывают ситуации, когда впившегося клеща обнаруживают не сразу. Врач-паразитолог Эдуард Бартули рассказал, что делать в подобном случае. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, клеща необходимо обязательно сдать в лабораторию, и перед тем, как узнать результат, следует начать принимать антибиотики.

Медик уточнил, что следует помнить, что при отсутствии своевременного приема антибиотиков может развиться болезнь Лайма, являющаяся смертельной. Она поражает оболочку головного мозга, центральную нервную систему.

По его мнению, в подобных ситуациях всегда необходимо подстраховаться, и лучше пропить антибиотики для предотвращения страшных последствий.