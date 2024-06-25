Паразитолог Бартули перечислил поджидающие в ледниках Кавказа неприятности

Ученые из Института географии РАН выявили 30 новых видов беспозвоночных и насекомых на оттаявших участках ледников Центрального Кавказа. Таяние ледников, которое вызвано глобальным потеплением, создает новые условия для жизни. По словам врача-паразитолога Эдуарда Бартули, не исключено, что комары и клещи из ледников могут нести в себе какие-либо заболевания, и их ключевая опасность как раз в том, какие это заболевания. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что болезни могут быть совершенно новыми, которые не известны современному миру, вроде недавней коронавирусной инфекции.

По мнению медика, в плане таяния ледников и глобального потепления мир уже заметно меняется. Об этом свидетельствует рост наводнений и прочих природных катаклизмов. Таяние ледников происходит из-за того, что недра земли выкачиваются и земля становится легче и больше притягивается к солнцу.

Он уточнил, что найденные виды насекомых нельзя назвать новыми, они были, просто о них никто не знал.