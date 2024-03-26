Паразитолог Бартули перечислил способы защиты от опасных клещей

Весенний сезон традиционно ассоциируется с обновлением природы после морозных месяцев: из земли прорастает трава, на деревьях распускаются почки, а воздух вновь наполняет пение птиц. При этом пробуждаются из спячки и многочисленные насекомые-паразиты, которые, прежде всего клещи, представляют реальную опасность для человеческого здоровья. Врач-паразитолог Эдуард Бартули рассказал, чем может обернуться укус клеща и как себя от этого защитить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, с апреля-мая начнется самая эндемия. Наиболее распространенным заболеванием, которым можно заразиться при укусе клеща, является боррелиоз, а самым опасным – клещевой энцефалит. В связи с этим обязательно необходимо страховать себя, и при укусе клеща вводить иммуноглобулин.

Медик добавил, что последствием заражения энцефалитом может быть лихорадочное состояние, повышение температуры, головные боли и нарушение сна, а в особо тяжелых случаях – поражением головного и спинного мозга. В связи с этим при попадании клеща на участки тела, даже если он не успел укусить, необходимо обращаться к врачу, а самого клеща стоит взять с собой и сдать в лабораторию.

По его мнению, прогулок в парках в этом отношении бояться не стоит, так как они обрабатываются. При походе в лес нужно заправлять штаны в носки, заправлять верхнюю одежду, надевать подштанники, обезопасить именно нижние конечности и использовать аэрозоли.