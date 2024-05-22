Паразитолог Бартули пояснил опасность употребления суши в летний сезон

Суши и роллы плотно вошли в рацион большого числа жителей нашей страны. Почти каждый ресторан имеет в своем меню ряд позиций данного японского блюда. По словам врача-паразитолога Эдуарда Бартули, это изысканное кушанье может стать причиной возникновения опасных заболеваний, которые вызваны микроорганизмами, прежде всего связанных с употреблением содержащейся в суши сырой рыбы. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что летом в целом следует отказаться от привычки употреблять в пищу необработанные или малообработанные морепродукты, поскольку они нередко содержат в себе возбудителей клонорхоза и описторхоза, питающиеся клетками органа и ухудшающие его функции. Симптомы могут быть различными - это боль в правом подреберье, нарушение пищеварения, диарея или, напротив, запоры, утомляемость, слабость, депрессия.

По мнению медика, у японцев в жаркую погоду употреблять данные продукты безопасно, поскольку они используют при приготовлении суши и роллов специфические острые добавки, которые россиянин просто не сможет употреблять в пищу.