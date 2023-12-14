Патофизиолог Степанов перечислил причины необходимости отказа от гаджетов во время снегопада

Многие жители нашей страны жалуются на головные боли в период снегопадов. По словам патофизиолога Сергея Степанова, непосредственно с самими осадками это никак не связано. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что снегопад сопровождается пониженным атмосферным давлением, на фоне которого у человека происходит расширение сосудов, на фоне которого возникает головная боль.

По мнению эксперта, это состояние характерно для тех людей, слабо приспособленных к изменениям давления, пожилых, а также имеющих сниженный иммунитет и инфекционные заболевания.

Он подчеркнул, что во время влияния на головные боли погодных условий ни сон, ни прогулка, ни чтение не окажут влияния на длительность боли, однако отказ от чтения и гаджетов не даст боли усилиться.