Патологоанатом Эдигер перечислил последствия применения гормональных препаратов

Гормональная терапия может приводить к определенным негативным последствиям, в том числе и сокращению продолжительности жизни пациента. По словам врача-патологоанатома Александра Эдигера, в определенных случаях гормональную терапию реально заменить на другую, в том числе и на препараты органического происхождения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что любое вмешательство в гормональную систему является одним из наиболее драматичных шагов, которые можно себе представить с точки зрения физиологии, медицины и биологии человека в целом. Риски гормональной терапии должны тщательно взвешиваться, так как цена подобной победы над заболевание может оказаться излишне высокой.

По мнению медика, введение гормона извне, независимо от его происхождения, всегда является огромным нарушением систем и балансов и никогда не обходится без последствий. Самое печальное в этой цепочке – это сокращение жизни человека, прежде всего при гормональной терапии при онкологии, гематологических и неврологических болезнях.

Он добавил, что менее очевидными являются угрозы гормональной терапии в случае недостаточности щитовидной и надпочечной желез, а также при нарушениях женского здоровья. В других же случаях подобное лечение должно быть замещено альтернативными методами лечения.