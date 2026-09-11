Ставка может замереть на 14%: что Банк России решит 11 сентября на фоне сохраняющейся инфляционной угрозы

По мнению эксперта, вероятность сохранения ставки на нынешнем уровне или ее снижения на 0,25 процентного пункта остается высокой. При этом ЦБ, вероятнее всего, продолжит постепенно принимать решения с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявлял, что при сохранении ключевой ставки спрос на недвижимость останется на прежнем уровне. Возможное повышение ставки, по его оценке, может заставить часть россиян отложить решение об улучшении жилищных условий.

На предыдущем заседании в июле Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Регулятор отмечал, что ускорение роста цен летом в значительной степени было связано с разовыми факторами, а показатели устойчивой инфляции оставались в пределах 4–5% в год.

При этом ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6–7% и указал на необходимость более плавного снижения ключевой ставки.