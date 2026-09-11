Инсульт может быть ближе, чем кажется: Дроздова назвала алкоголь причиной значительной части случаев у молодых

Значительная часть инсультов и внезапных сердечных смертей у людей трудоспособного возраста связана с употреблением алкоголя. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в интервью ТАСС .

По словам специалиста, алкоголь повышает артериальное давление, оказывает токсическое воздействие на сердечную мышцу и нарушает электрическую проводимость сердца.

В качестве примера Дроздова привела фибрилляцию предсердий — серьезное нарушение сердечного ритма. Употребление алкоголя может провоцировать ее развитие, а полный отказ от него у пациентов с установленным диагнозом снижает частоту рецидивов.

Кроме того, алкоголь негативно влияет на центральную нервную систему, печень и ЖКТ, иммунитет и психическое здоровье, а также повышает риск развития рака.

После отказа от алкоголя организм начинает восстанавливаться. В первые дни и недели нормализуется сон, улучшается концентрация внимания и стабилизируется артериальное давление. В течение первого месяца снижается нагрузка на печень, уменьшается жировая инфильтрация и улучшаются лабораторные показатели.

Дроздова также отметила снижение интереса россиян к алкоголю. По ее словам, люди стали ответственнее относиться к здоровью и получили больше доступа к достоверной информации о вреде спиртного. Положительно, как считает специалист, сказалась и государственная политика в отношении рынка алкогольной продукции.