Голосование уже идет: кто из участковых Подмосковья оказался в числе главных претендентов на победу

В Подмосковье продолжается второй этап конкурса «Народный участковый — 2026». За право представить Московскую область в финале всероссийского конкурса борются 42 участковых из разных муниципалитетов региона. Среди них — опытные сотрудники и молодые офицеры, работающие с жителями конкретных улиц и поселков, сообщает REGIONS .

В областной этап вышли представители Долгопрудного, Чехова, Одинцовского, Ленинского и Люберецкого округов, Королева и других муниципалитетов. Участниками могли стать штатные и старшие участковые уполномоченные, имеющие необходимый стаж и не имеющие дисциплинарных взысканий.

Первый этап конкурса проходил на муниципальном уровне. В Одинцовском округе за выход дальше боролись пять сотрудников, а Люберцы на первом этапе представляли восемь участковых. Второй этап проходит с 7 по 16 сентября, после чего победитель представит Подмосковье на всероссийском финале.

Одним из участников стал 37-летний старший лейтенант полиции Александр Мизев из Долгопрудного. В органах внутренних дел он служит с 2008 года, а участковым работает с 2023-го. У него высшее юридическое образование, а за службу он отмечен медалями.

На муниципальном этапе Мизев получил 667 голосов, опередив двух соперников из Мытищ, которые вместе набрали 665 голосов. В его обязанности входят работа с обращениями жителей, профилактика правонарушений и разрешение бытовых и семейных конфликтов. При этом служба стала для него семейной традицией: его родственники также были связаны с правоохранительной системой.

Одним из самых молодых участников областного этапа стал капитан полиции Сергей Петров, представляющий Королев. Он родился 5 ноября 1999 года, окончил Колледж космического машиностроения и технологий и сейчас получает высшее юридическое образование.

За Петровым закреплен участок с частным сектором, где проживают около 6900 человек. Кроме того, он временно обслуживает еще один участок с жилым комплексом и прилегающей территорией. В 2022 году Сергей Петров был занесен на Доску почета.

Одинцовский округ представляет капитан полиции Сергей Зацаринный, работающий старшим участковым в Голицынском отделе полиции. Его участок включает Большие Вяземы и окрестности. На первом этапе он обошел четырех коллег — Евгения Демешкина, Валерия Мукиенко, Ивана Подовинникова и Ивана Котикова.

О службе Зацаринного ранее выходил отдельный телевизионный репортаж. В нем отмечалась его способность находить общий язык с разными людьми.

Значительную роль в конкурсе играет мнение жителей. Именно они выбирали участковых на муниципальном этапе, а теперь могут поддержать одного из 42 представителей округов.

В Чехове на первом этапе за победу боролись три сотрудника. Старший лейтенант Кирилл Невенчаный получил 130 голосов и теперь представляет округ на областном уровне.

В Ленинском округе Никита Хроповицкий обошел Павла Осипова со счетом 408 против 192 голосов. В Люберцах капитан полиции Дмитрий Кашаев, участковый Малаховского отдела, набрал 5338 голосов среди восьми претендентов.

Помимо этих участников, в областном этапе продолжают борьбу представители других округов Подмосковья. Среди них есть как старшие участковые с большим стажем, так и более молодые сотрудники.

Байконур — старший лейтенант полиции Дмитрий Подвальский; Балашиха — майор полиции Дмитрий Глебов; Власиха — капитан полиции Анатолий Романцов; Воскресенск — майор полиции Илья Макеев; Дмитров — капитан полиции Константин Кучеренко; Домодедово — старший лейтенант полиции Дмитрий Бурмистров; Дубна — майор полиции Михаил Самойлов; Егорьевск — майор полиции Алексей Калмыков; Жуковский — майор полиции Сергей Филимонов; Зарайск — старший лейтенант полиции Илья Борисов; Истра — старший лейтенант полиции Николай Вельмякин; Кашира — лейтенант полиции Данила Фурсов; Клин — майор полиции Павел Агеев; Коломна — старший лейтенант полиции Алексей Акуленко; Лобня — старший лейтенант полиции Владимир Юрченко; Луховицы — майор полиции Александр Коротков.

Также в конкурсе участвуют Можайск — майор полиции Назар Шумлян; Наро-Фоминск — майор полиции Роман Фролов; Ногинск — майор полиции Максим Закемовский; Орехово-Зуево — капитан полиции Дмитрий Семенов; Павловский Посад — старший лейтенант полиции Алексей Малолетнев; Подольск — майор полиции Анатолий Паршин; Пушкино — майор полиции Алексей Лучин; Раменское — капитан полиции Александр Стратулат; Сергиев Посад — капитан полиции Кирилл Курасевич; Серпухов — майор полиции Андрей Вернигора; Солнечногорск — капитан полиции Кирилл Тихонов; Ступино — майор полиции Евгений Гусев; Химки — майор полиции Константин Алифанов; Шаховская — старший лейтенант полиции Петр Тихонов; Щелково — майор полиции Павел Козлов; Электросталь — майор полиции Артем Демешкин.

Голосование во втором этапе конкурса проходит с 7 по 16 сентября. Победитель представит Московскую область на федеральном этапе конкурса «Народный участковый».