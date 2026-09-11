Справка после одного дня прогула? Юрист рассказал, когда школа не вправе требовать медицинский документ

Федерального правила, разрешающего школьнику пропустить 3 или 5 дней без медицинской справки, в России нет. Важна причина отсутствия: если ребенок болел, медицинский документ необходим независимо от продолжительности болезни, а при пропуске по семейным обстоятельствам или из-за поездки санитарное требование о справке не применяется, рассказал декан юридического факультета Московского областного филиала Президентской академии Сергей Рубанов в беседе с REGIONS .

С 1 сентября вместо прежних санитарных правил действуют СП 2.4.2.4283-26. В них также не установлено конкретное количество дней, после которого школьник обязан предоставить справку. После перенесенного заболевания ребенок допускается к посещению образовательной организации при наличии медицинского заключения.

Если школа требует справку после одного-двух дней отсутствия, родители вправе попросить показать конкретный пункт локального акта, на основании которого предъявляется такое требование. При отсутствии болезни само по себе отсутствие ребенка в течение одного-двух дней не делает медицинскую справку обязательной.

Отдельная ситуация возникает, если родители лечили ребенка дома и к врачу не обращались. С 1 сентября 2026 года действует новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. Документы оформляются на основании информации из медицинской документации пациента, поэтому получить обычную справку задним числом после самостоятельного лечения не получится.

Если школа не принимает объяснение родителей, юрист советует действовать письменно: сначала запросить локальный акт, затем обратиться к директору. При необходимости спор можно продолжить с учредителем школы или муниципальным органом управления образованием. Если конфликт касается санитарных требований, родители могут обратиться в Роспотребнадзор.