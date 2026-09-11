Двойное ДТП в центре Кемерова: сбили велосипедиста и столкнулись две машины в нескольких метрах друг от друга
В центре Кемерова собрались толпы горожан из-за двух ДТП утром 11 сентября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В центре Кемерова практически одновременно произошли сразу две дорожные аварии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Снимками с места событий поделились читатели издания.
Очевидцы рассказали, что на «зебре» иномарка наехала на велосипедиста. Мужчина не пострадал — он легко отделался, получив лишь испуг. Сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего.
Буквально в нескольких метрах от этого места случилось еще одно ДТП. Здесь дорогу не поделили кроссовер и легковой автомобиль. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, однако обе машины получили повреждения. Стороны подсчитывают причиненный ущерб и разбираются, кто виноват в столкновении.
Двойное происшествие не осталось без внимания горожан: посмотреть на аварии собрались толпы зевак. Любопытные останавливались, чтобы сфотографировать последствия и обсудить случившееся. Несмотря на внешнюю зрелищность, ситуация могла обернуться куда серьезнее — в обоих случаях обошлось без жертв.
По данным региональной ГИБДД, за минувшие сутки в Кузбассе произошло 13 аварий. В них два человека погибли, еще трое получили травмы. Статистика напоминает: даже незначительное ДТП — это риск, а внимание на дороге остается главным условием безопасности.
Ранее сообщалось, что пожар в автомобиле на перекрестке в центре Кемерова попал на видео.