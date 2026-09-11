«Китайский шок 2.0» уже начинается: рост профицита КНР может изменить мировую торговлю и ударить по экономике

Рост торгового профицита Китая может свидетельствовать о начале нового «китайского шока», способного заметно повлиять на мировую экономику. Об этом написал колумнист Financial Times Райан Авент.

По мнению Авента, последствия первого «китайского шока» до сих пор заметны в экономике США. Ожидаемая перестройка китайской экономической модели, которая должна была снизить зависимость страны от экспорта, не произошла.

Во время первого торгового шока поставки китайских товаров в США резко выросли, тогда как экспорт американской продукции в Китай увеличивался значительно медленнее. В результате отдельные отрасли промышленности США серьезно пострадали.

При этом с 2007 по 2019 год доля чистого экспорта в ВВП Китая сократилась с 9% до менее 1%.

Авент связывает новый виток проблемы с сохраняющимся слабым внутренним спросом в Китае. После обвала рынка недвижимости около шести лет назад потребительская активность внутри страны остается на прежнем уровне. Это ослабило одну из ключевых опор китайской экономики и привело к значительным потерям благосостояния домохозяйств.