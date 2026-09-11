Лук присутствует во многих привычных блюдах, однако сырой овощ может вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудком и кишечником. По словам диетолога Ольги Рединой, здоровому человеку отказываться от лука не нужно: в нем содержатся пищевые волокна, витамин C, фолаты, кверцетин и другие растительные соединения, пишет RЕGIONS .

Свежий лук содержит эфирные масла и другие вещества, способные раздражать слизистую. Поэтому у одних людей он не вызывает проблем, а у других даже небольшая порция может привести к жжению, изжоге, урчанию или вздутию.

Особенно осторожными, по словам специалиста, стоит быть людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Свежий лук у некоторых из них способен усиливать симптомы рефлюкса, в том числе изжогу. Репчатый лук также может повышать кислотность желудочного сока и не рекомендуется при некоторых заболеваниях пищеварительной системы.

Лук богат фруктанами — разновидностью FODMAP-углеводов. При синдроме раздраженного кишечника и повышенной чувствительности к FODMAP они могут плохо переноситься и вызывать газообразование, вздутие, спазмы и изменения стула.

При обострении гастрита, язвенной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта от сырого лука лучше отказаться или ограничить его количество. Запеченный или тушеный овощ обычно переносится мягче, однако приготовление не устраняет все потенциальные проблемы.

Разные виды лука отличаются вкусом, остротой и составом растительных соединений. Красный лук содержит антоцианы, а также, как и другие виды, является источником кверцетина и пищевых волокон. При хорошей переносимости специалист чаще рекомендует выбирать красный лук, однако желтый и белый также содержат полезные растительные соединения.

Если после употребления сырого лука регулярно возникают сильная изжога, боли в животе, выраженное вздутие или нарушения стула, диетолог рекомендует исключить продукт и обратиться к специалисту, чтобы разобраться с причиной симптомов.