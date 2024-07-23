Патологоанатом Эдигер пояснил миф о сверхъестественной природе видений во время клинической смерти

Достаточно часто люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о том, как, находясь в околосмертном состоянии, они испытывали видения из загробной жизни. По словам врача-патологоанатома Александра Эдигера, причина таких видений имеет чисто физиологический характер, и никакой связи с загробной жизнью тут нет, а образы, которые люди видят во время клинической смерти, состоят из воспоминаний, когда-то «записанных» в память человека. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что это гипоксия мозга, то есть лишение на короткое время, в течение максимум полутора-двух минут, мозга и центральной нервной системы кислорода и энергетического обмена. И в этот момент могут возникать чрезвычайно разнообразные и весьма длинные по времени картины, которые многие считают интереснейшим слепком психической жизни человека. Поэтому это можно считать обыкновенным физиологическим феноменом.

По мнению медика, появление видений во время клинической смерти является высвобождением информации, записанной в память человека с огромным объемом ассоциативных связей. Острое кислородное голодание мозга приводит к тому, что на поверхность могут всплыть воспоминания из совсем далекого прошлого. Тем не менее после этого вс люди немного меняются в плане существенных поведенческих и нейрофизиологических изменений.

Он подчеркнул, что в любом случае никакого контакта с потусторонним миром во время клинической смерти не происходит, а случается столкновение большого, внешнего мира с внутренним миром человека.