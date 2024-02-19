Патологоанатом Эдигер считает неэтичным выращивание искусственных человеческих органов

Создание искусственных органов в перспективе будет грандиозным научным прорывом и выведет медицину на новый уровень, позволив одержать победу над значительным объемом заболеваний и увеличив продолжительность жизни человека. По словам патологоанатома Александра Эдигера, при этом данный процесс будет серьезным вызовом для биоэтики и поставит под вопрос моральное отношение к человеческому телу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на сегодняшний день задача искусственного выращивания полноценных человеческих органов остается нерешенной в связи со своей чрезвычайно высокой сложностью.

По мнению медика, такие обещания являются не более чем прекрасные теоретические упражнения, которые невероятно далеки от какого-либо результата.

Он уточнил, что также потенциальное создание искусственных органов еще имеет и обратную сторону, поскольку биоэтика предполагает массу манипуляций, операций, процедур и методов воздействия на человеческое тело, превращающие его в абсолютно пластичный или расходный материал.