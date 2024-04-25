Пациента с переломом левой ноги прооперировали в подмосковном Солнечногорске

Так, пациент поступил в медучреждение с жалобами на сильную боль в области бедра, появившуюся у него из-за падения. Уже после проведенного обследования врачи диагностировали пациенту перелом левой ноги, который пришелся на бедренную кость у титановой ножки протеза. Как выяснилось, несколько лет назад у пациента из-за артроза начал разрушаться тазобедренный сустав, поэтому врачи заменили его на искусственный.

Примечательно, что обычно перелом кости фиксируют при помощи пластины или штифта, а в данном случае титановая ножка протеза не позволяла выполнить эти манипуляции. Так, во время проведения остеосинтеза врачи сопоставили обломки кости, а затем зафиксировали их специальной проволокой. Операция прошла успешно и заняла 1,5 часа.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и после полного восстановления сможет вернуться к привычному образу жизни.

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