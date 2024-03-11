Пациентка столичной клиники скончалась из-за наркоза при плановой операции

Пациентка одной из московских клиник скончалась во время плановой операции, не приходя в сознание. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что родные скончавшейся считают, что причиной смерти стал неправильно проведенный наркоз.

Добавляется, что хирургическое вмешательство проводилось по части гинекологии. После окончания операции она долго не приходила в сознание, медики были вынуждены перевести ее в реанимационную палату НИИ им. Склифосовского.

Поясняется, что врачи боролись за ее жизнь в течение девяти дней. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту.