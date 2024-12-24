Пациенты направили жалобу в Генпрокуратуру на аналог препарата от муковисцидоза

Пациенты с муковисцидозом и их представители направили коллективное обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ. Они выражают недовольство по поводу регистрации и закупки Минздравом аналога оригинального препарата для лечения этого заболевания, сообщил РБК.

Кроме того, аналогичное обращение было отправлено уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Документ подписали 1,3 тыс. человек, среди которых большинство — подопечные фонда «Круг добра», закупающего медикаменты для детей, страдающих редкими болезнями.

Авторы обращения требуют провести проверку законности регистрации в России лекарства «Трилекса» (аналога оригинала «Трикафта»), а также проверить достоверность документов, представленных при регистрации, и информацию о его безопасности и эффективности.

Также они просят оценить документы о взаимозаменяемости и схожести терапевтического действия с оригинальным «Трикафтом».

Кроме того, пациенты требуют проверить законность и обоснованность государственных контрактов на закупку «Трилекса» и решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отказе в согласовании закупки «Трикафты». Они также хотят узнать, не является ли «Трилекса» контрафактным препаратом.

Ранее сообщалось, что в России 50 онкобольных примут участие в испытаниях отечественной вакцины от рака.