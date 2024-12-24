В России 50 онкобольных примут участие в испытаниях отечественной вакцины от рака

Прием заявок на участие в испытаниях уже завершен. Всего было зарегистрировано более 6 тыс. обращений.

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени А.И. Герцена объявили о начале процесса отбора участников. Там отметили, что приоритет будут иметь те пациенты, которые уже прошли курс лечения, включающий химиотерапию, лучевую терапию или хирургию, а также имеющие достаточный уровень иммунитета для участия в исследовании.

Первая фаза программы будет проводиться до конца 2025 года. На протяжении этого времени пациенты будут находиться под постоянным медицинским наблюдением для оценки безопасности препарата и корректировки дозировки.

На втором этапе планируется более широкое вовлечение участников для изучения воздействия вакцины на разные формы рака. В финальной стадии испытаний препарат, скорее всего, будет комбинироваться с другими лечебными методами.

Тем не менее специалисты предостерегают от быстрого ожидания появления «волшебной таблетки» против рака. Полное тестирование вакцины может занять не менее девяти лет.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил способные предотвратить развитие рака продукты.