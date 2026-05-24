«Печень молчит, а потом отказывает»: названы три группы продуктов, которые разрушают орган

Сахар — не главный враг печени. Наиболее опасны продукты с насыщенными жирами и трансжирами, предупредила врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Елена Пехотина. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она перечислила три группы самых вредных для печени продуктов, объяснила, как защитить орган, если отказаться от них невозможно, и назвала симптомы, которые нельзя игнорировать.

Три самые опасные группы продуктов

Елена Пехотина назвала главных врагов печени.

«Наиболее неблагоприятное влияние на печень оказывают продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров: жирное мясо, колбасы и фастфуд. Они способствуют развитию стеатоза (ожирения печени) и воспаления печеночных клеток», — пояснила врач.

Вторую группу составляют продукты с избыточным количеством сахара и сладкие напитки. Чрезмерная фруктоза стимулирует накопление жира в печени, повышает риск ожирения и инсулинорезистентности, предупредила гастроэнтеролог.

Фото: [ istockphoto.com/RapidEye ]

Третья группа — алкоголь. Он токсичен для гепатоцитов даже при умеренном употреблении. Особенно опасно сочетание нескольких факторов: переработанные продукты плюс частые перекусы плюс алкоголь.

Как защитить печень, если отказаться от вредного не получается

Печень лучше переносит умеренные дозы жиров и сахара при сбалансированном питании с высоким содержанием овощей, клетчатки и сложных углеводов, объяснила врач.

«Важен контроль порций и частоты потребления. Физическая активность ускоряет метаболизм жиров и снижает жировую инфильтрацию печени. Полезно соблюдать режим питания и избегать переедания на ночь», — рассказала Пехотина.

Она также рекомендовала регулярный медицинский контроль с мониторингом функций печени.

Фото: [ istockphoto.com/ljubaphoto ]

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Печень долго компенсирует нагрузку, поэтому ранние признаки могут быть малозаметными.

«Среди них — постоянная усталость, снижение аппетита, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. Нарушение метаболизма может проявляться желтушностью кожи и слизистых, зудом, темной мочой и светлым калом. Хронические процессы сопровождаются увеличением печени и склонностью к отекам», — перечислила гастроэнтеролог.

При появлении этих симптомов требуется немедленное обследование.

«Биохимический анализ крови с определением уровня АЛТ, АСТ, билирубина и ультразвуковое исследование печени помогают подтвердить патологию и оценить степень поражения», — резюмировала Пехотина.

Ложка растительного масла натощак для «чистки» печени не только бесполезна, но и опасна — она экстренно выбрасывает большую дозу желчи, что грозит движением камней, острым холециститом или закупоркой желчных протоков с госпитализацией. Здоровая печень обладает функцией самоочистки и не нуждается в экстремальных методах — главное, создавать ей щадящие условия сбалансированным питанием.