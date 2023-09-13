Педиатр Альмасри перечислила необходимые анализы для ребенка перед началом сезона простуд

Сезон простудных заболеваний идет с осени по весну. Кроме того, в это время длится учебный год, из-за чего дети проводят больше времени в тесном контакте друг с другом. Врач-педиатр рассказала, какие показатели здоровья ребенка следует проверить перед началом сезона простуд. Об этом сообщают «Известия».