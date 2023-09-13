Педиатр Альмасри перечислила необходимые анализы для ребенка перед началом сезона простуд
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Сезон простудных заболеваний идет с осени по весну. Кроме того, в это время длится учебный год, из-за чего дети проводят больше времени в тесном контакте друг с другом. Врач-педиатр рассказала, какие показатели здоровья ребенка следует проверить перед началом сезона простуд. Об этом сообщают «Известия».
По ее словам, это клинический анализ крови, позволяющий оценить общее состояние организма, работу внутренних органов, обнаружить воспалительные процессы.
Медик добавила, что также можно сдать анализ на ферритин, помогающий определить скрытые формы анемии и воспаление.
По ее мнению, полезен и общий анализ кала и мочи для выявления работы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.