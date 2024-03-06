Педиатр Буданцева рассказала, о чем может сигнализировать боль в пятках

Согласно статистике, каждый десятый взрослый человек сталкивается с проблемой болей в пятках после сна. По словам врача-педиатра Светланы Буданцевой, пятки являются довольно уязвимой частью опорно-двигательного аппарата человека, так как там проходит значительное число нервных волокон и кровеносных сосудов, при этом после устранения провоцирующего фактора и отдыха ног. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, в первую очередь боль может быть связана с травмой или с неправильно подобранной обувью.

Медик добавила, что также это сигнал о развитии серьезных патологий сосудов, костей, связок и суставов, обострившихся на фоне переутомления, а также при плоскостопии, варикозе, воспалениях сухожилий или мышц.

По ее мнению, причиной может быть и воспалительный процесс в суставах, болезнь Бехтерева, подагра, остеопороз и прочие заболевания, которые вызваны нарушениями минерального обмена.