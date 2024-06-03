Педиатр Глоба перечислила способы приучить детей к правильному питанию и здоровому образу жизни

Приучать ребенка к здоровому образу жизни и правильному питанию является важнейшей задачей родителей. Здоровые привычки, которые сформировались в детстве, могут заложить прочную основу для здоровья и благополучия ребенка на всю жизнь. По словам врача-педиатра Светланы Глоба, формировать хорошие привычки у детей следует как можно раньше. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она отметила, что к таким привычкам относятся здоровый сон не менее восьми часов, занятия спортом, сбалансированное питание и правильная обстановка при приеме пищи – сервировка, оформление блюд, отсутствие гаджетов и телевизора при приеме пищи, питье воды вместо сладкой газировки, любовь к труду и забота о ближних.

По мнению медика, такой подход к воспитанию детям только на пользу.