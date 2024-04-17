Педиатр из Ленинградской области приобрела квартиру в Одинцово по программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Олеся Еланова вместе с семьей переехала в Подмосковье из Ленинградской области, узнав о возможности участия в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что женщина определилась, кем хочет стать, в старших классах школы. По ее словам, мечтала о «помогающей» профессии. А сейчас общий стаж педиатра подходит к двадцати годам. Она подчеркнула, что дети — самые благодарные пациенты, они хорошо откликаются на лечение. Назначения заметно улучшают их состояние и это очень радостно видеть.
Еще на старом месте работы Еланова узнала о «Социальной ипотеке». Вместе с мужем и детьми они приняли решение о переезде в Московскую область. Специалиста сразу же приняли в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», а затем предложили участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий.
«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке, чтобы можно было заселиться и жить хотя бы первое время. Дальше можно постепенно что-то улучшать, делать необходимый ремонт. На новом месте нам все нравится — тепло, уют, сам район. Кругом здесь зелено, парки», — говорит Олеся.