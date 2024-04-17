Педиатр из Ленинградской области приобрела квартиру в Одинцово по программе «Социальная ипотека»

Олеся Еланова вместе с семьей переехала в Подмосковье из Ленинградской области, узнав о возможности участия в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что женщина определилась, кем хочет стать, в старших классах школы. По ее словам, мечтала о «помогающей» профессии. А сейчас общий стаж педиатра подходит к двадцати годам. Она подчеркнула, что дети — самые благодарные пациенты, они хорошо откликаются на лечение. Назначения заметно улучшают их состояние и это очень радостно видеть.

Еще на старом месте работы Еланова узнала о «Социальной ипотеке». Вместе с мужем и детьми они приняли решение о переезде в Московскую область. Специалиста сразу же приняли в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», а затем предложили участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий.