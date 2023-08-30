Педиатр Кашкина назвала последствия ношения школьником тяжелого рюкзака

По словам врача-педиатра Татьяны Кашкиной, если вес рюкзака превышает допустимый, ребенок начинает его компенсировать наклонами и прогибами, что оказывает негативное влияние на позвоночник, то есть приводит к его искривлениям и зажатию поясничного отдела. Об этом сообщают « Известия ».

Она уточнила, что вес школьного портфеля с содержимым не должен превышать 10% от веса ребенка, а для учеников первого и второго классов — полтора килограмма.

По мнению медика, с целью снижения нагрузки на позвоночник необходимо правильно выбрать рюкзак и придерживаться отдельных правил: ранец не должен мешать совершать ребенку активные действия, по размеру – не превышать ширину плеч ребенка и быть выше него.

Она добавила, что лямки не должны быть очень узкими, натирать или давить на плечи.