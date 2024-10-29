Педиатр Константинов назвал возраст ребенка, с которого его можно отдать на плавание

В последнее время стало модно едва ли не с самого рождения отдавать ребенка на плавание. Малыши ныряют, плавают в бассейнах с инструкторами по полчаса-часу. Врач-педиатр Кирилл Константинов рассказал, насколько полезно для организма плавание и в каком возрасте идеально отдавать на него ребенка. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, плавание является полезным занятием, прежде всего в плане уменьшения гипертонуса мышц и расслабления. В целом вода также служит хорошим помощником по нормальному развитию мышечной массы у грудничков.

Медик добавил, что плавание является отличным реабилитационным курсом для множества хронических заболеваний.

По его мнению, отдавать ребенка в бассейн можно уже с двух месяцев, время года в этом смысле значения не имеет. Главное в этом случае — правильная организация работы самого бассейна.

Ранее сообщалось, что в столице ребенок уснул на надувном круге в бассейне и едва не утонул.