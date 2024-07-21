В столице ребенок уснул на надувном круге в бассейне и едва не утонул

В столице двухлетний мальчик уснул на надувном круге в бассейне детсада и чуть не утонул. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что ребенка мама отвела на занятия по плаванию в детсад «Лидер» на улице Народного Ополчения. Он плавал на надувном круге и задремал. Однако круг перевернулся, после чего мальчик упал в воду и начал тонуть. Тренер достал малыша из воды и сам старался привести в чувство.

Отмечается, что медики госпитализировали ребенка, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, а полицейские ведут проверку учреждения.