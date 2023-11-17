Педиатр Позднякова перечислила последствия курения вейпов детьми

По словам врача-педиатра Елены Поздняковой, вейпы – это далеко не менее опасная альтернатива сигаретам, увлечение такими устройствами чревато для детей развитием хронического бронхита, язвы желудка и рака верхних дыхательных путей во взрослом возрасте. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что привыкание к электронным сигаретам происходит за счет содержащихся в них усилителей вкуса.

По мнению медика, также здоровью детей вредит и пассивное курение, поскольку химические вещества вызывают спазм дыхательных путей.