Педиатр Заносова перечислила угрожающие жизни осложнения невылеченной ветрянки

По словам врача-педиатра Татьяны Заносовой, игнорирование лечения ветряной оспы может стать причиной серьезных осложнений, вроде гепатита и пневмонии. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что при подозрении на заболевание следует сразу же обратиться к врачу.

По мнению медика, самыми серьезными осложнениями этой болезни являются также и бактериальные инфекции кожи, энцефалит и синдром Рея.

Она подчеркнула, что сейчас есть эффективное лечение против этого вируса.