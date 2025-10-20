Пенсионерам напомнили о доступной льготе для здоровья

Фото: [ Кабинет врача узи во взрослой поликлинике после капитального ремонта в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Российским пенсионерам предоставлена возможность пройти бесплатное комплексное медицинское обследование с доставкой на автобусе и полным набором диагностических процедур. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на PRIMPRESS.

Льгота рассчитана на пенсионеров, проживающих в отдаленных районах и имеющих трудности с посещением медицинских учреждений. Для участия формируются группы до семи человек, которых доставляют к клиникам специализированными автобусами.

Транспорт оборудован для маломобильных граждан, в салоне присутствует фельдшер, готовый оказать помощь при необходимости. Программа обследования включает лабораторные анализы, ЭКГ, рентген легких и другие диагностические процедуры, направленные на раннее выявление заболеваний и профилактику осложнений.

