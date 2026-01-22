Перечислены красноречивые признаки, которые выдают зависимость от порно у мужчин

Потеря контроля является главным симптомом, указывающим на формирование зависимости от порнографии у мужчин. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала сексолог Диана Соминина.

Этот признак проявляется в том, что мужчина регулярно проводит за просмотром контента значительно больше времени, чем изначально планировал. Неоднократные безуспешные попытки сократить просмотр или полностью отказаться от него также являются тревожным сигналом.

Кроме того, отмечается Соминина, при попытке воздержания могут проявляться так называемые симптомы отмены. К ним относятся повышенная раздражительность, навязчивые мысли о порнографии и неспособность сосредоточиться на повседневных задачах.

Как отмечает эксперт, зависимость начинает негативно влиять на качество жизни, когда мужчина жертвует сном, работой, учебой или живым общением с близкими ради возможности смотреть порно.

Критическим признаком является продолжение практики, несмотря на осознание ее негативных последствий. Эти последствия могут быть серьезными. Часто реальная сексуальная жизнь с партнершей перестает приносить удовлетворение, что ведет к обидам и конфликтам в паре.

Кроме того, добавила сексолог, исследования указывают на прямую связь между чрезмерным увлечением порнографией и риском развития эректильной дисфункции. Вредные установки и искаженные ожидания, формируемые порно, могут впоследствии приводить к стойким проблемам с потенцией в реальных отношениях.

