Перечислены органы, которые поражают алкогольные напитки
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Водка является канцерогеном, который способствует мутациям в клетках тканей, в основном взаимодействующих с алкоголем. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Отмечается, что она расширяет вероятность образования злокачественных опухолей в органах ЖКТ и половой системы.
Добавляется, что чрезмерное употребление энергетиков является серьезной угрозой для здоровья детей в связи с их воздействием на сердечно-сосудистую систему. Это объясняется содержанием в них адреналина и таурина.