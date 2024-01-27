Перечислены органы, которые поражают алкогольные напитки

Водка является канцерогеном, который способствует мутациям в клетках тканей, в основном взаимодействующих с алкоголем. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Отмечается, что она расширяет вероятность образования злокачественных опухолей в органах ЖКТ и половой системы.

Добавляется, что чрезмерное употребление энергетиков является серьезной угрозой для здоровья детей в связи с их воздействием на сердечно-сосудистую систему. Это объясняется содержанием в них адреналина и таурина.