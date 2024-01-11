Перечислены простые способы отличить аллергию на холод от обморожения

По словам врача-хирурга Александра Умнова, суть любой аллергической реакции заключается в выработке иммунной системой антигенов на чужеродное вещество с дальнейшим развитием разнообразных аллергических реакций. Нередко у людей возникает подобная реакция в ответ на зимний холод. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что спровоцировать аллергию на мороз могут наличие у человека хронических заболеваний верхних дыхательных путей и кишечника, псориаза, нейродермита.

По мнению медика, наиболее часто она проявляется на открытых участках тела в виде покраснения, отечности тканей и кожного зуда.

Он отметил, что аллергия на холод проявляется практически сразу, а обморожение — лишь при длительном воздействии холода.