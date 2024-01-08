Перечислены способы правильного лечения насморка

По словам врача-дезинфектолога Николая Дубинина, насморк и заложенность носа нередко сопутствуют заболеваниям, преследующим людей в холодное время года. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он пояснил, что основная причина насморка, как правило, - риновирусная инфекция.

По мнению медика, при этом заболевании следует соблюдать покой и ограничить подвижность, а также пит горячий чай с медом, иметь сбалансированный рацион, применять назальные спреи, употреблять витамин С в повышенном количестве.

Он отметил, что в качестве профилактики следует закаляться и заниматься спортом.