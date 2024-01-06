Перечислены способы справиться с хандрой после новогодних каникул

Большинству трудно влиться в рабочий ритм после новогодних каникул, люди нередко впадают в уныние. Психолог Наталья Наумова рассказала, как вернуться в повседневные будни и не впасть в депрессию после длинных выходных. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, в первую очередь следует поставить себе новые цели по работе или учебе, помогающие вернуться в строй.

Эксперт добавила, что также за пару дней до окончания каникул стоит начать возвращение к привычному режиму дня.

По ее словам, важно доставлять себе радости в рабочие будни, уделять внимание своим хобби и увлечениям.