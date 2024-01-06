Перечислены способы справиться с хандрой после новогодних каникул
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Большинству трудно влиться в рабочий ритм после новогодних каникул, люди нередко впадают в уныние. Психолог Наталья Наумова рассказала, как вернуться в повседневные будни и не впасть в депрессию после длинных выходных. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее мнению, в первую очередь следует поставить себе новые цели по работе или учебе, помогающие вернуться в строй.
Эксперт добавила, что также за пару дней до окончания каникул стоит начать возвращение к привычному режиму дня.
По ее словам, важно доставлять себе радости в рабочие будни, уделять внимание своим хобби и увлечениям.