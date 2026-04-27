Переедание и голод: диетолог раскрыла, как еда крадет работоспособность

Вопрос, как еда влияет на вашу работоспособность, оказался сложнее, чем просто «голодный — сытый». Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Pravda.Ru объяснила : продуктивность напрямую зависит не от самого состояния, а от его степени. Идеал для умственной работы — умеренная сытость, а вот крайности одинаково вредны.

Она пояснила, почему после плотного обеда так хочется прилечь, а не свернуть горы. Тут все физиологично. Когда вы наедаетесь до отвала, кровь активно перераспределяется в желудочно-кишечный тракт, запускается режим интенсивного пищеварения. Включается парасимпатическая нервная система, которая буквально командует организму: отдыхай. Плюс вырабатывается серотонин — гормон удовольствия и комфорта. В итоге вам хочется на диван, а не к докладу. Высокая продуктивность после обильной еды просто маловероятна.

По словам медика, мозг при интенсивной умственной работе сжигает до четверти всей энергии тела. Когда ресурс на исходе, падает уровень глюкозы — основного топлива для митохондрий. Организм, конечно, пытается переключиться на запасы гликогена, жира и даже белка, но делать это ему гораздо сложнее. Отсюда и внезапная тяга к сладкому или к сладкому с жирным — это крик о быстрой энергии. Так что снижение продуктивности при сильном голоде — не лень, а чистая биохимия. Для физической работы или спортзала правила свои. Перед активной нагрузкой не нужно наедаться — полный желудок только помешает, потому что организм будет занят перевариванием. Оптимальное состояние — легкий голод, но не такой, когда вы падаете с ног. Физическая активность требует активации симпатической нервной системы («бей или беги»), а не расслабляющего режима пищеварения.

Она резюмировала, что можно перебирать с калориями, но при этом недобирать белок, витамины, микроэлементы и полезные жиры — и тогда продуктивность будет низкой и физически, и ментально. Переедание неправильной еды вызывает скачки глюкозы, что со временем грозит сосудами, диабетом, проблемами с сердцем и мозгом. А лишний вес добавляет нагрузку на суставы и одышку. Так что ключ к стабильной работоспособности — не просто количество еды, а ее качество и баланс, чтобы мозг и тело получали ровно столько топлива, сколько нужно, и именно того, что нужно.

