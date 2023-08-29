Перец чили, куркума, грейпфрут: выяснилось, какие продукты помогают худеть

Американские ученые выяснили, что кардамон положительно влияет на здоровье и помогает снизить вес, сообщило британское издание The Sun. Диетолог Анастасия Кондаурова считает, что кардамон действительно помогает похудеть, если сочетать его с овощами и даже мясом, а также добавлять в кофе.

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«Кроме кардамона похудеть помогут имбирь, куркума, корица, перец чили и чеснок. Все они ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше жира», — пояснила Кондаурова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам диетолога, особенно из этого списка выделяется куркума. Она не только помогает похудеть, но и оказывает благоприятный эффект на здоровье за счет антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

«Также могу посоветовать комбинацию перца чили и грейпфрута. Чили ускоряет обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, который выводит лишнюю жидкость из организма», — отметила эксперт.

Также Кондаурова подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться со специалистом перед тем, как обновить рацион питания. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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