Периодически теряла сознание: Врачи из Орехово-Зуево помогли пациентке решить проблему врожденной аномалии

«Когда я поступила в Орехово-Зуевскую больницу, то думала, что пройду небольшое лечение, а оказалось, что необходимы четыре операции. Это был шок, но сегодня уже самое страшное для меня позади», — отметила девушка.

В сосудистый центр она поступила с жалобами на периодические обмороки, судороги и нарушения ритма работы сердца. После полного обследования патология со стороны сердца была исключена. Проведенная ангиография позволила выявить врожденные аномалии развития венозной системы: закрытие левой яремной вены, сдавливание правой яремной вены, сдавливание подвздошной вены с формированием оттока крови из левой ноги через органы малого таза. А нарушения со стороны работы сердца были обусловлены выбросами в кровь большого количества медиаторов воспаления из малого таза.

Заведующий региональным сосудистым центром, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению, сердечно-сосудистый хирург Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев рассказал, что была разработана тактика многоэтапного лечения. На первом этапе восстановили проходимость левой внутренней яремной вены для устранения судорожных припадков и обмороков. Вторым этапом было выполнено стентирование подвздошной вены для восстановления нормального оттока крови из левой ноги. А на третьем — выполнили эмболизация варикозных вен малого таза, которые образовались вследствие нарушения работы крупных вен.

Сейчас у пациентки реабилитационный период. Благодаря совместной и слаженной работе неврологов, кардиологов, хирургов и гинекологов удалось устранить проблемы пациентки. В дальнейшем функция органов малого таза полностью восстановится, а неврологические симптомы исчезнут, считают врачи.