Пермский опыт на всю страну: в программе Малышевой разобрали запрет электронных сигарет

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обсудили запрет на продажу вейпов, который ранее ввели власти Пермского края. Ведущая Елена Малышева пригласила в студию главного врача Центра общественного здоровья Юлию Власову, чтобы разобраться в причинах столь радикальной меры.

В качестве наглядного примера опасности электронных сигарет создатели программы показали историю 22-летнего парня, который лишился двух пальцев из-за взрыва вейпа. Молодой человек курил, лежа в ванной, и произошло короткое замыкание.

Малышева поинтересовалась у гостьи, почему именно Пермский край стал пионером в этом вопросе, ведь теперь подростки 15–16 лет не смогут свободно приобретать опасные устройства.

Юлия Власова пояснила, что смеси для вейпов далеко не так безобидны, как их рекламируют. По данным исследований, в одном картридже содержится доза никотина, сопоставимая с целой пачкой сигарет. Кроме того, пищевые ароматизаторы, безопасные при проглатывании, при вдыхании могут вызывать тяжелые поражения легких — так называемую болезнь вейперов.

Врач также отметила, что распространение электронных сигарет в последние годы приобрело характер эпидемии. Педагоги, родители и медики забили тревогу и вышли с инициативой к губернатору, что и привело к введению запрета.