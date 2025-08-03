Первые онкобольные получат уникальное лечение в России в ближайшие месяцы

В России разработали препарат для лечения онкологических заболеваний. Речь идет о вакцине, созданной по персонально-генетическим данным конкретного пациента, которую можно использовать только у этого пациента и больше ни у кого, рассказал в интервью РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной российской онковакциной от рака в ближайшие месяцы.

Это будет группа больных онкологических меланомой. Им в экспериментальном режиме по согласованию с Минздравом введут вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов. Новый препарат принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось о том, что инфекционист Малышев рекомендовал пройти вакцинацию от менингококковой инфекции.