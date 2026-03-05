Первый случай, локдаун и «Стратус»: хроника шести лет с коронавирусом

Ровно шесть лет назад, 5 марта 2020 года, в Петербурге зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции. С тех пор вирус прошел долгий путь мутаций, город пережил локдауны, масочный режим и массовую вакцинацию. Сегодня, как отмечают медики, COVID-19 стал совсем другим, пишет «Царьград. Санкт-Петербург⁠».

Заведующий отделением особо опасных инфекций Клинической инфекционной больницы имени Боткина Владимир Капацына рассказал, что новые штаммы появляются регулярно, и сейчас доминирует вариант «Стратус». Исключать появление новых мутаций нельзя, но главное изменение — в тяжести течения.

Благодаря сформировавшемуся коллективному иммунитету, болезнь переносится значительно легче. Почти не осталось людей, которые ни разу не сталкивались с инфекцией. Симптомы, характерные для первых лет пандемии, такие как потеря обоняния, практически исчезли. Теперь клиническая картина напоминает обычную ОРВИ: температура, боль в горле, ломота в теле, сиплый голос. Однако врачи предупреждают: у пациентов из групп риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями — возможны осложнения, включая пневмонию.

На фоне сезонного роста заболеваемости гриппом доля ковидных пациентов сейчас невелика. В стационары попадают в основном те, кто входит в группу риска.

Медики рекомендуют не забывать о профилактике: избегать массовых скоплений, вести здоровый образ жизни и при первых симптомах оставаться дома и вызывать врача. Вакцинация по-прежнему актуальна, особенно для уязвимых категорий граждан.

Исторический контекст: первым пациентом с COVID-19 в Петербурге стал студент из Италии, который приехал в город в конце февраля 2020 года. После подтверждения диагноза в городе ввели режим повышенной готовности, школы и вузы ушли на дистанционку, а многие предприятия приостановили работу.

Что такое штамм «Стратус» (XFG)?

По данным Роспотребнадзора на февраль 2026 года, вариант XFG, получивший название «Стратус», является доминирующим штаммом коронавируса в России. Его доля среди новых случаев заражения достигла 99%. В мире этот вариант также лидирует, составляя около 65% выявленных случаев, причем в США его доля достигает 75%, в Великобритании — около 50%.

Впервые «Стратус» был выявлен 27 января 2025 года в Канаде, а в России первый случай зафиксировали 24 апреля 2025 года.

Особенности нового штамма

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков поясняет, что «Стратус» — это вариант коронавируса, который не отличается по течению заболевания от предыдущих штаммов. Его главная стратегия — обход иммунной системы людей, которые уже сталкивались с коронавирусом ранее.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко выделяет три ключевые характеристики нового штамма:

· Повышенная трансмиссивность — способность заражать больше людей в единицу времени · Иммунное ускользание — иммунитет после болезни или вакцинации не может полностью распознать вирус, поэтому повторные заражения случаются чаще · Тропность к верхним дыхательным путям — пневмонии возникают реже, в отличие от фарингитов, ларингитов и синуситов

Симптомы штамма «Стратус»

По словам специалистов, клиническая картина чаще всего включает:

· Боль и першение в горле · Осиплость или охриплость голоса, вплоть до потери голоса · Насморк и заложенность носа · Головную боль · Общую слабость и недомогание, которые могут длиться до 10 дней · Кашель (чаще сухой) · Температура редко бывает высокой (37-38 градусов) · Возможны диарея или вздутие живота

Кто в группе риска?

Наибольшую опасность вирус представляет для людей с ослабленным иммунитетом: детей, пожилых (старше 65 лет), лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, ХОБЛ, сахарный диабет, онкология), пациентов с иммунодефицитами. Люди с нормальным иммунитетом и популяционной защитой переносят инфекцию достаточно легко.