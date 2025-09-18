Пить или не пить? Эксперт развеяла популярный миф о воде во время еды
Диетолог Агирре: вода не может разбавить желудочный сок
Вода не имеет свойства разбавлять собой желудочный сок, вопреки распространенному мнению. Об этом заявила диетолог Мария Агирре, ее слова приводит издание Hola.
Диетолог Мария Агирре развеяла распространенный миф. Многие искренне верят в то, что нельзя запивать еду водой — это якобы провоцирует проблемы с пищеварением. Агирре подчеркнула, что желудок способен сам регулировать выработку желудочного сока в зависимости от количества и типа пищи.
По ее словам, даже если пить воду во время еды, организм автоматически подстраивает секрецию для эффективного переваривания пищи. Врач отметила, что лишь небольшая группа людей с чувствительным желудком может испытывать дискомфорт. Специалист также посоветовала не выпивать больше двух стаканов воды во время еды, чтобы избежать чувства тяжести.
Ранее врач раскрыл пользу воды, выпитой перед чашкой кофе.