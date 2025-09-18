Пить или не пить? Эксперт развеяла популярный миф о воде во время еды

Вода не имеет свойства разбавлять собой желудочный сок, вопреки распространенному мнению. Об этом заявила диетолог Мария Агирре, ее слова приводит издание Hola .

Диетолог Мария Агирре развеяла распространенный миф. Многие искренне верят в то, что нельзя запивать еду водой — это якобы провоцирует проблемы с пищеварением. Агирре подчеркнула, что желудок способен сам регулировать выработку желудочного сока в зависимости от количества и типа пищи.

По ее словам, даже если пить воду во время еды, организм автоматически подстраивает секрецию для эффективного переваривания пищи. Врач отметила, что лишь небольшая группа людей с чувствительным желудком может испытывать дискомфорт. Специалист также посоветовала не выпивать больше двух стаканов воды во время еды, чтобы избежать чувства тяжести.

