Пиво перед сном крадет ваш отдых: почему привычка расслабляться спиртным оборачивается кошмаром

Многие люди по привычке позволяют себе бокал вина или бутылочку пива перед сном, считая, что это помогает расслабиться и быстрее заснуть. Однако эксперты предупреждают: такая вечерняя традиция не только не улучшает отдых, а напротив, разрушает его качество и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, передает aif.ru.

По словам специалистов, алкоголь действительно обладает седативным эффектом и может ускорить засыпание. Но плата за это высока: спиртное грубо вмешивается в структуру сна, сокращая его глубокие фазы. В результате человек чаще просыпается ночью, а утром чувствует себя разбитым и невыспавшимся, даже если провел в кровати положенные восемь часов.

Кроме того, алкоголь действует как мощное мочегонное средство. Это приводит к тому, что организм требует «опорожнения» посреди ночи, что еще больше дробит сон и мешает полноценному восстановлению.

Регулярное употребление спиртного на ночь грозит и более отдаленными последствиями. Медики связывают эту привычку с повышенным риском развития хронической бессонницы, а также таких заболеваний, как гипертония, депрессия и даже деменция.

Вывод специалистов однозначен: использовать алкоголь в качестве снотворного — опасная стратегия. Вместо этого они советуют наладить режим, избегать стрессов и исключить любые стимуляторы в вечернее время. Только так можно добиться действительно здорового и восстанавливающего сна.

Ранее врач-нарколог Тюрин назвал первые признаки алкоголизма, которые мы игнорируем.