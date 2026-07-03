Масштабное исследование с участием почти 355 тысяч человек подтвердило: кофе способен серьезно защищать печень. Ученые, опубликовавшие результаты в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, проанализировали данные проекта UK Biobank за 13 лет наблюдений и выяснили, что у тех, кто выпивает пять и более чашек в день, риск цирроза оказался ниже на 32 процента, рака печени — на 47 процентов, а вероятность смерти от печеночных болезней снижалась на 42 процента.

Положительный эффект проявлялся уже при одной-двух чашках ежедневно, а наиболее выраженным становился при трех-четырех. Впервые ученым удалось заглянуть и в биологические механизмы: МРТ показало, что у поклонников кофе меньше жировой ткани в печени, ниже воспаление, фиброз и накопление железа. Анализ крови выявил у них повышенный уровень белков, отвечающих за нормальную работу органа, и пониженный — связанных с воспалением и рубцеванием тканей.

При этом авторы подчеркивают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи и кофе не может служить заменой базовым мерам профилактики. Основными инструментами защиты печени остаются нормальный вес, ограничение алкоголя, физическая активность, а также контроль сахара, артериального давления и холестерина.