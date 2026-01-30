Пять часов в день — и в три раза чаще депрессия: врач раскрыл данные о реальном вреде соцсетей для подростков

В беседе с изданием Infosalus специалист пояснил, что постоянный поток дофамина от соцсетей вытесняет другие источники радости и снижает мотивацию к полезным для здоровья занятиям. Он привел данные: у подростков, проводящих в соцсетях более пяти часов в день, депрессия встречается в три раза чаще. У взрослых же выявлена прямая связь между длительным пребыванием в интернете и более низким уровнем удовлетворенности жизнью. Фелисес объяснил это тем, что регулярные «дофаминовые бомбардировки» приводят к включению компенсаторных механизмов мозга, которые со временем тормозят систему вознаграждения, требуя все больше стимуляции для получения того же удовольствия.